OM-PAOK : premières condamnations après les violences en marge du match

Plusieurs supporters marseillais et grecs viennent d'être sanctionnés par la justice pour leur implication dans des incidents en marge de la rencontre de Ligue Europe conférence, ce jeudi soir, au stade Vélodrome.

Après les violences en marge du match aller de Ligue Europe conférence, ce jeudi soir, entre l'Olympique de Marseille et le PAOK Salonique, la justice vient de passer. Parmi les 13 gardés à vue, plusieurs ont déjà été condamnés.

Cinq supporters écopent de peine de prison et interdiction de stade pour avoir utilisé des fumigène. Parmi ces condamnés, figure un grec qui est désormais interdit de territoire français.

Deux autres de ses compatriotes sont, eux, visés par une information judiciaire pour avoir agressé des forces de l'ordre, policiers et gendarmes. Et pour le même motif, quatre autres supporters sont toujours en garde à vue. Trois d'entre eux doivent être jugés, ce lundi matin, en comparution immédiate.

L'UEFA a annoncé, ce jeudi, avoir ouvert une enquête disciplinaire à l'encontre de l'Olympique de Marseille et le PAOK Salonique et va enquêter sur le jet d'objets, l'usage de fumigènes, les dégradations et les mouvements de foule. L'instance européenne indique, par ailleurs, qu'elle rendra une décision "en temps utile".