OM - PAOK Salonique : 10 personnes interpellées et une trentaine de policiers blessés

La préfecture de police des Bouches-du-Rhône annonce ce jeudi soir l'interpellation de 10 personnes et une trentaine de policiers blessés lors des incidents entre supporters du Paok Salonique et ceux de l'OM lors du quart de finale aller de la Ligue Europe Conférence remporté par Marseille (2-1).

Le spectacle sur la pelouse était splendide ce jeudi soir lors du quart de finale aller de la Ligue Europe Conference entre l'Olympique de Marseille et le Paok Salonique, beaucoup moins dans les tribunes et autour du stade. Les incidents débutés dans la journée se sont poursuivis après la rencontre. Des affrontements et provocations entre les supporters des deux équipes. Lors de la deuxième période du match les supporteurs grecs ont jeté à plusieurs reprises de nombreux projectiles sur la pelouse, empêchant notamment Dimitri Payet de frapper des corners. Puis après la fin du match, remporté par l'OM (2-1), les plus de 2.000 supporteurs du PAOK Salonique présents au stade ont été maintenus en tribune au sein du parcage visiteurs du Vélodrome et ont fait exploser de nombreuses "bombes agricoles".

Plusieurs fumigènes ont été jetés d'un camp vers l'autre, au-dessus des filets de sécurité. Les supporters marseillais ont également lancé des feux d'artifice en direction du parcage grec et de très fortes explosions de pétards ont retenti. Quelques morceaux de sièges ont également été lancés

10 interpellations et 30 policiers blessés

Les forces de l'ordre mobilisés toute la journée pour encadrer les supporters grecs sont intervenus la police est intervenue avec des gaz lacrymogènes en direction des fans grecs. D'après la préfecture de Police, une trentaine de policiers ont été blessés, principalement par des jets de projectiles divers, fumigènes et bombes agricoles dans le stade lorsqu'ils se sont interposés entre la tribune visiteurs et le virage nord pour éviter des affrontements entre marseillais et grecs : 27 CRS blessés légers, 4 un peu plus sérieusement dont 2 ont été évacués, et 1 policier de la Direction Départementale de la Sécurité publique.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Côté supporters 10 personnes ont été interpellées : 4 personnes aux abords du stade, 3 marseillais pour violences à personne dépositaire de l'autorité publique et 1 grec pour tentative d'introduction de fumigène et une dernière personne pour jets de projectiles.