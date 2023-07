"On a découvert l'impensable" : un podcast original sur l'incroyable affaire du bébé dans le coffre en Corrèze

Dans la série de podcasts Crimes et Témoignages saison 2 publiée ce jeudi 20 juillet, France Bleu Limousin revient sur l'histoire de Serena, qui a durablement marqué les esprits en Corrèze et bien au-delà. C'était le 25 octobre 2025, lorsque deux garagistes découvrent une fillette dans le coffre de la voiture de sa mère . Cet après-midi là, un mécanicien de Terrasson, en Dordogne, est d'abord alerté par l'odeur pestilentielle qui se dégage de la voiture d'une cliente venue de Brignac-la-Plaine, une commune corrézienne voisine. Il entend aussi des bruits suspects dans le coffre et demande l'aide d'un collègue pour en inspecter le contenu, car il a le sentiment qu'un enfant a peut-être été enfermé dans le coffre, pour être puni.

ⓘ Publicité

La réalité dépasse ses craintes, car il y a bien un enfant dans le coffre, mais il s'agit d'un petit bébé, nu, très sale et qui a beaucoup de mal à respirer. C'est le début de l'affaire du "bébé dans le coffre" : un enfant dont l'existence a été cachée pendant presque deux ans par sa mère, après un déni de grossesse. Même son père, ses deux frères et sa sœur n'étaient pas au courant. Pour le podcast Crimes et témoignages, certains protagonistes de l'époque ont replongé dans leurs souvenirs et livrent un récit poignant sur l'histoire de cette enfant, une survivante à la fois forte et fragile, à laquelle tous se sont attachés.

Des témoins durablement émus par le sort de cette fillette

Pour les garagistes, comme pour le gendarme qui a dirigé l'enquête à l'époque, l'émotion est toujours aussi forte qu'au premier jour en évoquant la découverte et le sort du "bébé dans le coffre". Ils ont accepté de livrer leurs impressions et sensations sur le moment, ainsi que toutes les questions qui reviennent encore parfois les hanter. Comment en est-elle arrivée là ? Pourquoi et comment sa mère a-t-elle pu la cacher si longtemps aux yeux de tous ? Et quelle vie pour cette petite fille après une telle épreuve ?

Une affaire encore sensible

Pour le comprendre, Nathalie Col et Thibaut Aragon, journaliste et technicien à France Bleu Limousin, sont retournés autour de Brignac-la-Plaine. Dans le voisinage l'histoire est encore largement présente dans les esprits, mais rares sont ceux qui acceptent d'en parler en ce début d'été 2023. C'est trop douloureux pour certains, tabou pour d'autres. "On préfère ne pas en parler." Cette phrase revient presque systématiquement, y compris en s'éloignant du hameau où se trouve la maison de la famille, un peu à l'écart du bourg de Brignac-la-Plaine. Des riveraines ont tout de même choisi de témoigner, tout comme le vice-procureur de Brive-la-Gaillarde qui a été saisi de l'affaire au départ.

L’avocate du département de la Corrèze, qui a été chargée de veiller aux intérêts de Serena, se confie aussi. Toujours très émue, très protectrice et très concernée par le sort de la fillette, elle avoue sans fards que dans son cabinet, tout le monde a été "pris aux tripes" par cette histoire. Elle donne également de ses nouvelles dans notre podcast Crimes et témoignages. Vous y découvrirez comment, grâce au dévouement des personnels soignants de l'hôpital de Brive, puis à une incroyable famille d'accueil, Serena s'est reconstruite et a évolué, malgré certaines séquelles irréversibles, jusqu'à l'approche de son douzième anniversaire, fêté le 24 novembre 2023.

La mère de Serena, qui avait été condamnée à cinq ans de prison ferme et totalement déchue de son autorité parentale sur la fillette, ainsi que son avocate, n'ont en revanche pas donné suite à nos sollicitations. Une proche de la famille a simplement fait savoir qu'elle ne souhaitait plus en parler.