"On a peur des balles perdues", l'angoisse des règlements de compte à Marseille dans les quartiers nord

La ville de Marseille une nouvelle fois endeuillée en ce week-end de Noël. Deux jeunes de 20 et 22 ans sont morts entre vendredi et dimanche lors de fusillades dans le 14e arrondissement. Deux règlements de compte sans doute lié au trafic de drogue.

"Arrivée à une certaine heure le soir, je ne sors plus"

Depuis le début de l'année 31 personnes ont été tuées par balles dans les Bouches-du-Rhône. Un triste bilan qui inquiète les habitants des quartiers nord, à proximité de là où ont souvent lieu ces fusillades. Ils craignent tous des balles perdues. Sur France Bleu Provence, l'un d'eux raconte avoir perdu sa sœur en 2012 : "Elle était descendue de l'immeuble pour jeter les poubelles et s'est pris une balle perdue. Elle a laissé trois enfants et un mari à 40 ans. La fleur de l'âge et elle est partie. Gratuitement". Il confie qu'il évite de sortir le soir. Les sorties ciné avec sa compagne ? Il a fait une croix dessus. Et il n'est pas seul. Cité Frais Vallon, une mère de famille explique : "On a peur le soir. Mes enfants je ne leur dis pas qu'il faut sortir les poubelles, je les cache et je les sors à leur place parce que j'ai peur pour eux. On a peur des balles perdues".

Au total, 60 homicides ou tentatives d'homicide ont eu lieu dans le département cette année. Samia vit à proximité de là où a eu lieu la fusillade vendredi dernier, elle veut bien témoigner mais avec un autre prénom "Ca aurait pu être moi. Dix minutes avant j'étais en bas, je suis montée heureusement. On ne reste pas en bas. Mes enfants ils ne sortent plus. Si ils veulent prendre l'air c'est pas ici. C'est clair qu'on a envie de déménager.