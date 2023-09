"On en a gros !" Les greffiers du tribunal de Pau manifestent pour dénoncer leurs conditions de travail

Les greffiers du tribunal de Pau ont manifesté ce jeudi à la mi-journée au palais de justice. Ils étaient présents avec des pancartes sur lesquelles on pouvait lire "On en a gros !", "Greffiers méprisés, oubliés, usés" ou encore "Les calculs sont pas bons Eric". Une vingtaine d'entre eux sont entrés dans la salle avant le début des audiences l'après-midi pour exprimer leurs contraintes et leurs difficultés.

"Rendre la justice est impossible sans greffier"

Les greffiers ont point du doigt des moyens insuffisants : "On est ceux qui travaillent dans l'ombre, en première ligne, sans nous, il n'y a pas de procès". La présidente du tribunal Myriam Dasté a réagi en rappelant que "rendre la justice est impossible sans greffier, on ne peut que les soutenir". Le procureur qui était présent dans la salle, Richard Pineau, a ajouté : "Je regrette que les greffes soient encore obligés de venir à l'audience avec des pancartes. Je sais leur travail, je sais ce qu'ils sont, ils sont maltraités depuis de trop nombreuses années."