"On est avec eux par le cœur" : la solidarité se met en place en Moselle après le séisme au Maroc

Un séisme de magnitude sept a frappé la région de Marrakech au Maroc dans la nuit de vendredi à samedi, faisant plus de 1 000 morts selon un bilan provisoire. "On est avec eux par le cœur", explique Salwa Parasecoli, une messine née au Maroc. Sa famille qui vit à Rabat, la capitale, a vécu le tremblement de terre : "J'ai eu peur pour eux. Ma mère m'a dit qu'elle a senti le lit bouger, les murs trembler", raconte-t-elle.

Des collectes s'organisent

Salwa Parasecoli est aussi à l'origine du groupe "Marocains de Moselle" sur Facebook. Elle y a donc lancé un appel aux dons : "Le Maroc est un pays d'accueil et de solidarité, on demande à tous ceux qui aiment le Maroc de nous aider. L'hiver approche, on a besoin de reconstruire, on va mettre en place des collectes de couverture et de vêtements." La jeune femme espère organiser cette collecte avec la mairie de Metz qui devrait voter au prochain conseil municipal une subvention pour venir en aide au peuple marocain.

De son côté, le gérant du restaurant La Tour de Léandre à Woippy, déjà remarqué pour son élan de solidarité après le séisme en Turquie, annonce que les recettes du 13 septembre seront entièrement reversées pour les victimes du séisme au Maroc.

Les élus expriment également leur soutien

Sur les réseaux sociaux, les élus mosellans s'émeuvent du drame qui a frappé le Maroc. Sur Facebook, Isabelle Rauch député de Moselle, se dit "bouleversée par le terrible séisme" et adresse des "pensées émues et [s]on soutien à toutes les victimes, à leurs proches, aux secours mobilisés et à l’ensemble du peuple marocain"

François Grosdidier, le maire de Metz, a également présenté ses condoléances sur Facebook :