"On est clairement sur une exécution" pour la PJ, après la mort d'un jeune homme de 18 ans à Nantes

Encore une fois à Nantes, c'est bien dans un règlement de compte sur fond de trafic de drogue qu'un jeune homme a perdu la vie. C'est ce que confirme ce mercredi le procureur de la République au terme d'une longue enquête de huit mois, débutée en septembre, après le meurtre d'un jeune homme de 18 ans dont le corps, en partie calciné, a été retrouvé dans le parc de la Bégraisière à Saint-Herblain. Il a été tué d'une balle dans la tête .

Commandité par un rival

Le meurtre aurait été commandité par un rival qui comptait prendre possession du 38 de la rue Watteau, aux Dervallières, point de deal bien connu de l'agglomération nantaise, au moins un temps considéré comme le plus gros. La victime habitait le quartier.

"On est clairement sur une exécution"

"On est clairement sur une exécution", selon la directrice-adjointe de la police judiciaire de Nantes qui parle d'un crime "particulièrement sordide". Un crime commis par un jeune homme de 23 ans qui fait partie des six personnes mises en examen après avoir été interpellées entre le 9 et le 12 mai.

Des représailles ?

Il reconnait avoir tiré. Il s'agirait aussi de représailles après une tentative de meurtre, la veille , toujours aux Dervallières. Un jeune homme de 17 ans avait été grièvement blessé par des tirs depuis un scooter.