"On est lâché, seul au monde" réagit le patron du tabac du Colvert incendié à Amiens dans les heurts

Parmi les nouveaux bâtiments dégradés à Amiens, dans la nuit du 29 au 30 juin suite à la mort de Nahel en région parisienne, on trouve le tabac du Colvert tout près de la mairie d'Amiens-Nord, déjà visée la nuit précédente. Le patron dit son ras-le-bol et sa colère à l'égard de la mairie.

ⓘ Publicité

À lire aussi Mort de Nahel : une deuxième nuit de violences urbaines secoue Amiens, des écoles prises pour cible

Devant les murs noircis de son tabac, Laurent Le Saint ne cache pas son découragement : "je ne peux pas rentrer, le rideau est cassé, il y a encore des flammèches. Pourtant, j'ai encore demandé à Mme le Maire et son adjoint plus de sécurité."

La veille, c'est la mairie d'Amiens-Nord qui s'est faite vandalisée par les casseurs : "On sert à rien, on est des pigeons ! On bosse plus de 100 heures par semaines, et le résultat, c'est ça ! On est seul au monde avec nos commerces, on ne nous a jamais aidé, c'est catastrophique" dénonce Laurent le Saint.

Le premier adjoint à la mairie d'Amiens, par ailleurs chargé de la tranquillité en ville, Hubert de Jenlis, est l'invité de France Bleu Picardie ce vendredi 30 juin à 8h10 pour répondre.