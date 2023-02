On est toujours sans nouvelles de Patrick Quiquemelle, disparu depuis le 15 février dans le Calvados

La Police Nationale relance l'appel ce 28 février pour tenter de retrouver Patrick Quiquemelle, un homme âge de 70 ans porté disparu depuis le 15 février. Il pourrait avoir été aperçu pour la dernière fois le 16 février vers 5 heures au niveau du pont de Colombelles. L'homme a les cheveux courts, gris et dégarnis. Il a les yeux marrons et porte des lunettes, mesure 1m75 et est de corpulence mince.

Si vous avez des informations, vous pouvez contacter l'Hôtel de Police de Caen au 02 31 29 22 22.

