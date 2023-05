"On est une profession très observée, jugée au quotidien" dit la directrice de la police nationale de Tours

Quel regard porte les Français sur la police nationale ? Plusieurs sondages montrent que la majorité des Français font confiance à la police nationale comme par exemple un sondage l’Ifop réalisé en mars pour Paris Première , mais des clivages politiques émergent : 70% des proches de Renaissance et 64% des Républicains déclarent que la police leur inspire spontanément confiance contre seulement 26% parmi les partisans de La France insoumise.

À l'occasion de la matinale spéciale de France Bleu Touraine au commissariat de Tours ce mardi 16 mai, nous avons interrogé la directrice départementale de la sécurité publique, le commissaire divisionnaire Laurence Lairet sur le moral des policiers, son rapport avec les syndicats en Indre-et-Loire, le mouvement de démissions (ou non) de policiers en Touraine comme au niveau national, ou encore l'utilisation des drones lors de manifestations.

"On ne fait pas un métier pour être appréciés"

France Bleu Touraine : La vision de la population sur les policiers est aujourd'hui au cœur de nombreux débats politiques. Les Français portent un regard mitigé sur l'action de la police nationale. Une tendance plus marquée lors des récents les mouvements sociaux sur la réforme des retraites, treize mobilisations.

Le commissaire divisionnaire Laurence Lairet : On est habitués à faire un métier qui est sous tension en permanence. On ne fait pas un métier pour être appréciés. On est effectivement une profession qui est très observée, très regardée, jugée dans son fonctionnement au quotidien. Mais on est aussi l'institution, l'administration en France qui est la plus contrôlée, que ce soit une hiérarchie ou des autorités de contrôle. Donc je pense qu'on est assez tranquille sur notre respectabilité. La notion de police républicaine que l'on vit au quotidien, c'est ce qui nous anime.

Au sujet des manifestations contre la réforme des retraites, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a parlé de "guérilla", de "crise de l'ordre public". Vous êtes d'accord avec ça?

Nous avons vécu à Tours un mouvement social relativement apaisé à Tours, grâce à nos relations privilégiées avec avec les syndicats. On travaille beaucoup. C'est aussi le nouveau schéma du maintien de l'ordre sur les notions de dialogue, de désescalade. Il y a une contestation sociale qui doit pouvoir s'exprimer. On doit, nous, police nationale, permettre à cette contestation de s'exprimer le mieux possible. Et il ne faut pas laisser confisquer cette contestation sociale par des groupuscules qui ne cherchent finalement qu'à mettre le désordre.

Les crises sont constantes depuis cinq - six ans. On a parlé des gilets jaunes. Maintenant, il y a le mouvement de la réforme contre les retraites. Dans un rapport récent de la Cour des comptes, qui date du mois dernier, elle évoque une hausse des départs et démissions plus 33% en quatre ans. C'est l'hémorragie aussi en Touraine ?

Nous, on vit pas du tout cette logique là. On a plutôt un fonctionnement, notamment au sein du commissariat, qui qui est très apaisé, qui est marqué par le dialogue. On a des départs, on a des départs en retraite, on peut avoir des fonctionnaires vieillissants qui souhaitent prendre leur retraite. On peut avoir des mouvements ponctuels de policiers qui souhaitent faire autre chose, qui se remettent en question, qui considèrent que ce n'est plus leur vocation. C'est quelque chose qui est accompagné depuis quelques années dans la police nationale. Ce n'était pas le cas avant. Ça explique probablement aussi l'augmentation que vous décrivez au niveau national.

Et concernant le manque d'effectifs, dénoncé par les syndicats. Ils parlent quand même de recrues qui vont manquer dans certains services dès septembre prochain. Vous réclamez vous aussi de nouveaux effectifs ?

C'est une organisation permanente. Moi, c'est quelque chose que je connais depuis 20 ans. On en sécurité publique, on est le plus gros service de la police nationale. On vit dans un mouvement perpétuel de mutation, d'arrivées, de départs. Il faut s'organiser autour de ça. Ponctuellement, On est avec un effectif qu'on pourrait considérer comme déficitaire. Il faut s'organiser et il faut s'adapter.

Et c'est un métier d'adaptation, d'évolution aussi ? Notamment lors du défilé du 1ᵉʳ mai, un drone avait été mis en place pour la première fois, censé observer surtout les manifestations sauvages. Quel bilan tirez-vous de ce nouveau dispositif ?

C'est un outil supplémentaire pour permettre aux manifestations tourangelles de se dérouler dans les meilleures conditions. C'est tout à fait concluant. D'ailleurs, on va l'utiliser le plus souvent possible, dans le respect et dans le carcan réglementaire qui est très lourd et qu'on respectera évidemment.

On ne peut pas le faire tout le temps ?

Non, Pas du tout. D'ailleurs, il faut systématiquement que le préfet d'Indre et Loire puisse être en mesure de prendre un arrêté qui le permette. Pour que cet arrêté puisse être pris, il faut respecter l'encadrement réglementaire nécessaire.