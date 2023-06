"On m'a volé 100.000 € de matériel agricole" : en Mayenne, un homme se fait cambrioler pour la 4ème fois

Les agriculteurs et les entrepreneurs de travaux agricoles ont été reçus ce mardi 20 juin 2023 à la préfecture de la Mayenne à Laval en raison des vols intempestifs d'équipements agricoles.

ⓘ Publicité

Cela intervient après la manifestation du lundi 19 juin 2023 où une centaine d'agriculteurs, d'entrepreneurs et de concessionnaires se sont réunis à Noëllet, dans le Maine-et-Loire à la frontière mayennaise. Il y ont dénoncé la recrudescence des vols de matériel agricole en ce moment. Récemment, à Bouère au sud-est de Laval, Jérôme Coulon, entrepreneur de travaux agricoles, s'est fait cambrioler pour la 4ème fois.

Il affirme s'être fait volé 100.000 euros de matériel agricole dans la nuit du samedi 17 au dimanche 19 juin 2023. Depuis 2018, il a été victime de 4 cambriolages. Il est donc équipé de caméras de surveillance, mais selon lui, ça n'a pas du tout dissuadé les voleurs :

"Sur la vidéo-surveillance, on peut les voir à peu près à 300 mètres de mon entreprise. Ils se sont garés dans des champs et ensuite, ils descendent à pied. Ils étaient quatre. On les voit sur les caméras. Quatre personnes qui cassent la porte, et qui prennent des bacs pour mettre le matériel qui veulent emmener. Ils ont pris des GPS et pas mal d'outillage portatif."

Parmi ces outillages, des GPS d'une valeur de 3.000 euros, ou encore des consoles de guidage, qui elles valent 9.000 euros. Ces technologies fixées sur le toit et dans le tracteur sont pourtant nécessaires car elles augmentent la productivité en évitant les pertes de semences par exemple.

Une console de guidage d'un des tracteurs de Jérôme Coulon. Plusieurs exemplaires comme celui-ci ont été dérobés le week-end dernier © Radio France - Océane Zitouni

"Mes salariés ont la boule au ventre"

Mais au delà des pertes financières, il y a tout l'aspect psychologique. Jérôme Coulon et sa famille sont traumatisés.

"J'habite à côté et on était présents cette nuit-là. La première fois, une de mes filles a quand même vomi pendant trois mois. Nos salariés aussi ont peur, certains doivent partir quelquefois à trois ou quatre heures du matin pour des interventions spéciales, mais aujourd'hui, ils ont la boule au ventre. Quand ils viennent au travail, ils ont peur de trouver un cambrioleur qui est là, qui pourrait leur faire du mal."

Cet entrepreneur mayennais admet parfois être pris d**'insomnie**. Il fait alors des rondes nocturnes pour s'assurer qu'il n'y ait pas de voleurs près de son entreprise.

Une plainte a été déposé à la gendarmerie, l'enquête est en cours.