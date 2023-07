"On n'a jamais vu ça" : en Dordogne, des sangliers attaquent leur chien et tentent de rentrer dans la maison

Olivier montre un trou béant dans la clôture juste devant l'entrée de sa maison, sur les hauteurs de Sagelat, près de Belvès. Ce matin du mardi 18 juillet, il sort sur le pas de sa porte à six heures et demi comme tous les matins, pour promener son chien. Le café cuit encore sur la gazinière, quand il voit la bête juste devant lui : "Le sanglier tapait contre le portail pour tenter de rentrer. Et comme ça n'a pas lâché, il a traversé le grillage".

"Il me regardait. Pour moi, il voulait m'attaquer. Ensuite il a vu ma chienne, et il s'est jeté dessus. Il l'a traînée jusqu'au bord de la terrasse", raconte le quadragénaire. Il lance des bouteilles d'eau sur l'animal, puis, il saisit une bouteille de gaz et lui lance sur le dos : "C'est là qu'il a levé la tête, ma chienne en a profité pour s'échapper. Sinon, il l'achevait, ça c'est sûr".

A quelques kilomètres, à Saint-Amand-de-Belvès, la même mésaventure est arrivée le soir même à Amélie et ses enfants : "On était sur la terrasse quand la chienne s'est mise à aboyer". Ils se retrouvent nez-à-nez avec une laie et ses petits, qui monte les marches de son perron et se dirige vers l'intérieur de la maison. L'animal course d'abord l'un des chiens de la famille, puis se jette sur le Yorkshire et lui mord la patte.

"Ils n'ont plus peur de l'homme. Mon fils de 14 ans a été très marqué", raconte la mère de famille. Depuis, des chasseurs du secteur ont fait des rondes la nuit, car l'animal est revenu. A Sagelat, Olivier n'en dort plus la nuit : "Tous les matins en ouvrant la porte, je ne suis pas serein. Le soir non plus".

Il est né ici, habitué aux chevreuils et aux sangliers. Mais pas comme ça : "Pour moi, ce n'est pas le sanglier noir qu'on voit d'habitude. C'était un bestiau qui faisait entre 80 et 100 kg, il était gris, c'est des sangliers d'élevage". Il a contacté la préfecture, qui a autorisé la tenue d'une battue administrative ce samedi 29 juillet dans le secteur, avec les associations de chasse locales.

La chienne d'Olivier a la patte cassée, des balafres sur tout le corps. Elle est encore chez le vétérinaire, dix jours après. S'il doit la faire euthanasier, il le dit : "Ca me mettra vraiment très en colère".