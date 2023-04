"On n'aurait jamais pensé ça de lui", à Saint-Antoine-du-Rocher, le choc après l'arrestation d'un professeur

Au lendemain de la nouvelle, le village se réveille, secoué, choqué. Un professeur de l'école du Dolmen est mis en examen pour le téléchargement de 56.000 fichiers pédopornographiques. Dans cette commune de presque 1.800 habitants où tout le monde se connaît, c'est un choc.

Ce samedi matin, c'est chez Eric, au bar-tabac, qu'on vient s'informer. "On a vu qu'il y avait des gens qu'on ne voyait pas forcément qui ont acheté le journal pour voir un petit peu ce qui a été dit dans la presse." Le buraliste ajoute, "on veut que cette histoire parte vite.."

Certains sont déjà au courant, d'autres l'apprennent en venant acheter le pain et le journal. Jean-Jacques et Christian ont justement appris la nouvelle en venant boire un café, et ça occupe leurs esprits, "c'est vrai que c'est inquiétant. Dans un petit village comme ça, tout le monde doit connaître le professeur. Et puis, apparemment, ce qui se dit, c'est que personne ne se doutait ni ne s'attendait à ça."

"ça n'arrive pas qu'aux autres"

À Saint-Antoine-du-Rocher, tout le monde le dit, ce sont des histoires qu'on entend ailleurs. Guy, un parent d'élève n'en revient toujours pas. "C'est très compliqué, c'est particulier de vivre ça. Ces histoires là, on les a déjà entendu, ces faits-divers à la télé, mais ça n'arrive pas qu'aux autres. Donc c'est toujours choquant quand ça touche un petit village qui est le nôtre."

Dans le village, un petit garçon dans la classe du professeur mis en examen décrit son maître comme gentil. Son papa, Bernard est toujours abasourdi, on leur avait dit qu'il était en arrêt maladie, "c'est dur...Quand on a appris ça hier, on n'aurait jamais pensé ça de lui."

Tous espèrent bien-sûr que le professeur ne s'en est tenu qu'aux images. Ce samedi 15 avril, la confiance des parents était dans les mains des policiers.

Les vacances tombent à point pour les enfants et les parents de Saint-Antoine-du-Rocher, pour laisser le calme revenir dans cette petite commune tranquille.