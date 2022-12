"On ne fait pas ce métier pour subir ça" : deux landais condamnés pour des violences à l'hôpital

Les deux hommes ont été reconnus coupables par le tribunal correctionnel de violences volontaires et menaces de mort sur un personnel de santé

"Je garde le souvenir de cette rencontre sur mon visage", témoigne l'une des deux victimes la voix tremblante à la barre mardi 13 décembre. Le chirurgien viscéral et son confrère ont été physiquement agressés deux mois plus tôt sur leur lieu de travail, à l'hôpital. Sur le banc des prévenus, un père et un fils, deux landais, ont été reconnus coupables par les juges de violences volontaires sur un personnel de santé lors de cette comparution immédiate. La peine a été prononcée avec un mandat de dépôt : 6 mois de prison ferme pour l'un, 4 mois pour l'autre, avec l'interdiction de se rendre dans le centre hospitalier de Mont-de-Marsan pendant deux ans.

4 et 6 mois de prison ferme

L'audience se déroule de manière agitée. Au moment du rappel des faits, le père interrompt le président du tribunal à plusieurs reprises et tente de justifier les coups portés aux chirurgiens. "Qui a agressé qui ?", s'impatiente le juge. Le père trépigne. Sa femme lui conjure de se taire. Lui se sent lésé, injustement traité, pense les propos à son égard "racistes". "Dans cette chambre d'hôpital, j'ai disjoncté", raconte le père, l'un des prévenus. À ce moment-là, il estime sa mère en danger, hospitalisée pour une occlusion intestinale à la suite d'une opération qui se serait mal passée. Mais il ne laisse pas le temps au chirurgien de s'expliquer que le fils intervient. Des coups de poing partent, et les deux médecins ont quatre jours d'incapacité totale de travail.

Le fils, deux mètres de haut, celui qui est surnommé dans plusieurs témoignages le "Golgoth" s'excuse. "J'ai eu peur pour mon père alors j'ai frappé", dit-il. L'expertise psychiatrique certifie un très lourd retard psychologue. C'est d'ailleurs pour cela que l'affaire a été renvoyée deux fois. "Il a l'âge mental d'un enfant de six ans", son avocate qui plaide l'altération de son discernement au moment des faits. Mais le parquet n'est pas convaincu, et requiert 15 mois de prison avec mandat de dépôt, c'est rare pour être souligné. "Vous êtes des imbéciles qui profitent du système de santé", estime le procureur de la République. Les deux prévenus qui comparaissent libres, sous contrôle judiciaire, repartent de l'audience en prison. "C'est une honte" crie en larmes une proche dans la salle .

"On se pense protégé à l'hôpital"

La sanction est lourde mais juste, estime l'avocate des deux chirurgiens au regard de la gravité des faits, "surtout dans les Landes, ça n'arrive pas", ajoute-t-elle. "Ces deux hommes font du mal à un système social", se désole l'une des victimes. L'autre, chirurgien depuis longtemps à Mont-de-Marsan, n'a jamais vu ça. "On se pense protégé au sein de l'hôpital, surtout qu'on soigne tout le monde, sans distinction. L'hôpital est neutre. Aujourd'hui nous sommes choqués", réagit au micro de France bleu Gascogne le chef de service.