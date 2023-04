"On ne parle que de ça" : à Rivehaute le choc après la mort d'Hyméris, 14 ans, renversée par une voiture

Sa famille habite une grande maison sur la place de Rivehaute (Pyrénées-Atlantiques). Ses deux frères, également blessés dans l'accident, ont joué au foot dans la commune de 250 habitants. Ils étaient sept frères et sœurs et tout le monde les connaissait, au village. Ce mardi soir Hyméris, 14 ans, a été mortellement percutée par une voiture sur la RD 23, la "Voie de la Soule" , comme l'appellent les habitants, qui relie Mauléon-Licharre à Sauveterre-de-Béarn. Le conducteur de la voiture a pris la fuite.

ⓘ Publicité

"Un accident si dramatique, il n'y en a jamais eu"

"C'est dramatique", se désole Joël, le pharmacien de Rivehaute, dont l'officine est située à quelques centaines de mètres de l'accident. Ce mercredi matin il a remarqué la route barrée, en venant travailler. "Les premiers clients m'ont raconté ce qui s'était passé. Certains avaient entendu des hélicoptères mais avaient pensé qu'il s'agissait de manœuvres. Un accident si dramatique, il n'y en a jamais eu à Rivehaute. Depuis, on ne parle que de ça dans le village".

Sur la place de la mairie Marie-Jeanne, une retraitée, se souvient qu'elle croisait souvent la fratrie. Ils s'arrêtaient regarder ses volailles et lui faisaient coucou, dans son jardin. "Que dire... C'est horrible ! Tout le village est sous le choc". Marie-Jeanne habite près du lieu de l'accident, mais elle n'a entendu ni les hélicoptères, ni les camions de pompiers. À 22 heures, elle dormait.

"Cela aurait pu être moi, quelques années plus tôt"

Elle a découvert, comme les autres, la route barrée ce mercredi matin. La départementale 23, cette rocade limitée à 80 km/h, qui contourne le bourg. Elle n'est pas adaptée aux vélos, mais Alexandre, 27 ans, se souvient y être passé, lui aussi, "en BMX, à vélo, en trottinette. Quand on était jeune, on faisait les cons. On savait que ça pouvait être dangereux, mais ça roulait bien, sur cette route. Aujourd'hui, je me dis que cela aurait pu être moi, quelques années plus tôt".

Le maire de Rivehaute, Marcel Montegut, est également dévasté. "Je m'associe à la peine de la famille. Nous sommes très touchés, c'est une période difficile pour Rivehaute", indique-t-il.

Ce mercredi soir , le conducteur de la voiture, un homme de 31 ans, a été interpellé et placé en garde à vue.

loading