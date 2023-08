"On ne peut pas tout mettre sur le dos du vent" l'avocat de la famille après l'accident de manège à Agde

Dix jours après l'accident de manège au Cap d'Agde, l'avocat de la famille du jeune de 17 ans qui est mort invite à la plus grande prudence sur les causes de l'accident. Le propriétaire de l'attraction l'Adrénaline et les gérants du Luna Park invoquent le vent, il y avait ce soir là de fortes rafales en effet. Ils assurent que toutes les règles de sécurité étaient respectées, que le manège était régulièrement contrôlé.

"On vient chercher le frisson mais c'est un frisson encadré et sécurisé normalement"

Mais la famille veut comprendre "Quand on monte dans une attraction, on doit être en sécurité. On vient pour s'amuser, on vient pas pour y perdre la vie. On peut venir pour frissonner. Mais c'est un risque qui est plus que calculé. Il n'y a pas de risque en réalité, c'est un frisson qu'on vient chercher, mais un frisson parfaitement encadré, parfaitement sécurisé. La famille veut savoir ce qui a pu se passer et pourquoi. Il s'agissait d'un jeune homme de 17 ans qui venait passer un bon moment avec ses proches. Un jeune sans histoire qui mordait la vie à pleines dents." explique Maître Montfort l'avocat

"Il faut aussi s'interroger sur le rôle de celui qui a la charge du manège"

Pour Maitre Mathieu Montfort on ne peut pas tout mettre sur le dos de la météo ce jour-là. "Il y avait du vent, il n'y a pas de difficulté là dessus maintenant mais il y a une question qui se pose c'est à quel moment on doit fermer l'attraction, à quel moment on doit la mettre en suspend en attendant peut être que des conditions météo soient plus en adéquation avec l'activité ? On gère en fonction des préconisations du fabricant de l'attraction. C'est pas seulement la faute du vent. Ce serait facile de se décharger en raison de circonstances climatiques. On doit s'interroger sur le rôle de celui qui a en charge l'attraction."

L'enquête sur cet accident est bien sûr en cours, elle prendre plusieurs semaines selon le procureur de la République de Béziers