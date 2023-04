"On nous a traités de collabos, de fachos": la députée Martine Froger prise à partie lors de la manifestation

La onzième journée de mobilisation contre la réforme des retraites de ce jeudi 6 avril a été violente pour la nouvelle députée de la première circonscription de l'Ariège Martine Froger. Accompagnée de militants, la socialiste a été insultée par plusieurs personnes visiblement opposées à son élection face à l'Insoumise Bénédicte Taurine.

Des insultes, des jets d'eau

Martine Froger raconte, au micro de France Inter, son agression : "Ils nous ont insultés, traités de fachos, de collabos. Ils nous ont jeté de l'eau. Ils s'approchaient très près de nous pour nous impressionner. Il y avait vraiment de la haine sur leur visage, c'était impressionnant".

Cette agression est clairement liée à son élection de dimanche dernier selon Marine Froger qui se réserve le droit de porter plainte. "Ce n'était pas le lieu. On était là pour manifester contre la réforme des retraites. On m'a empêchée de manifester. On a insulté une élue de la République, ce n'est pas ça la démocratie, c'est un déni de démocratie, clairement".

Martine Froger ne sait toujours pas où siéger à l'Assemblée nationale

Martine Froger, socialiste dissidente, ne sait toujours pas où elle va siéger à l'Assemblée nationale. Elle est suspendue du PS mais s'est malgré tout et naturellement tournée vers son parti. Elle a écrit à Boris Vallaud, président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, pour siéger dans son groupe socialiste sans pour autant siéger à la Nupes. Elle n'a pas reçu de réponse à ce jour.

Si sa candidature est rejetée, Martine Froger siègera-t-elle avec le groupe indépendant Liot ? C'est l'hypothèse la plus probable.