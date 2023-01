"On peut être aidées, il faut en parler", témoigne Alice, frappée et laissée pour morte par son conjoint

L'accusé a été condamné, dans la soirée de ce jeudi. L'homme de 43 ans, jugé depuis deux jours par les jurés de la cour d'Assises de la Somme, est condamné à 15 ans de réclusion criminelle, deux de moins que les réquisitions de l'avocate générale. Le 30 décembre 2019, alors que sa compagne lui a annoncé qu'elle souhaitait se séparer, il ne l'a pas accepté. Lorsque celle-ci le surprend en train de tenter de suicider, la violence se déchaîne : à coups de poings, puis à à coups de casserole . Alice Girard est très grièvement blessée. Souffrant encore aujourd'hui de séquelles neurologiques, la victime accepte de prendre la parole, pour inviter toutes les victimes de violences conjugales à "parler". "On peut être aidées et il ne faut pas avoir honte", témoigne Alice Girard auprès de France Bleu Picardie.

France Bleu Picardie : Vous avez accepté de prendre la parole, à l'issue de ce procès. Pour quelles raisons ?

Alice Girard : "Les gens qui me connaissaient n'auraient jamais imaginé les violences que je pouvais subir parce qu'en effet, je n'avais jamais de coups, je n'avais pas de bleus, mais c'était quand même de la violence au quotidien, avec des menaces, du chantage, des interdictions de voir d'autres hommes, des suspicions de tromperie... Il vérifiait mon portable tout le temps, il m'accusait. Je veux que ce soit connu. On commence à en entendre parler de plus en plus, mais pas encore assez : cela commence comme ça, mais, la preuve, cela ne s'arrête pas là. Inconsciemment, je ne pensais pas être une femme victime de violences, vraiment pas...

Accepteriez-vous de nous raconter ce qu'il vous est arrivé ce soir-là ?

Il y a eu encore du chantage au suicide, pour que je ne le quitte pas. J'avais décidé de le quitter depuis un moment, mais la peur m'en a empêché, avec le chantage, les enfants, etc. Quand j'ai annoncé que cette fois c'était acté et définitif, il a tenté de se suicider à l'appartement avec Lilas, ma fille, au bout du couloir. Quand je l'ai interrompu ou en tout cas que je l'ai surpris, il a essayé de me tuer. Ce n'est pas qu'il a arrêté, ce n'est pas qu'il n'a pas réussi, c'est juste que ma famille était à côté et m'a secourue, que l'hélicoptère m'a emmenée à temps en neurochirurgie. Sinon, si j'avais vécu à la campagne, que j'avais été seule et qu'il n'y avait personne autour, je serai morte dans les heures qui ont suivi et ma fille m'aurait certainement découverte, morte, ensanglantée.

Durant le procès, vous avez raconté le prix que vous payez encore aujourd'hui (NDLR : lourdes séquelles neurologiques, impossibilité de conduire, de reprendre un travail...). Est-ce que vous vous dites, j'aurais dû le voir plus tôt ?

Je me suis souvent posée la question. Pourquoi je ne suis pas partie ? Pourquoi je suis restée aussi longtemps avec lui alors que j'étais déjà si mal ? Comment j'ai pu rester ? Est-ce que j'étais sous son emprise? Est-ce que j'étais bête ? Un psychologue m'a dit : "vous savez, il vous a certainement dit ce que vous aviez besoin d'entendre" En y repensant, j'aurais dû partir avant. J'aurais dû dire à ma famille que ça n'allait pas. Je n'ai rien dit à ma famille, j'ai toujours tout gardé, personne ne savait.

Des femmes, victimes de violences, vous lisent et vous écoutent en ce moment. Qu'avez-vous envie de leur dire ?

Je voudrais leur dire qu'il faut en parler. Le dire, oser le dire à la famille, aux amis si on n'a pas de famille proche, le dire à quelqu'un en fait, peu importe, que quelqu'un soit au courant de ce qui se passe. Maintenant il y a des numéros, il y a des associations qui sont là : on peut être aidées et il ne faut pas avoir honte. Je crois que c'était mon problème, j'avais honte de le dire. En fait, on n'a rien à se reprocher, au contraire, nous sommes les victimes.

Vous aviez honte de dire que vous étiez victime de votre conjoint ?

Oui, parce qu'il nous manipule tellement que j'en étais venue à me dire que c'était moi le problème et pas lui. Il avait toujours quelque chose qui justifiait ce qu'il faisait, alors que non, rien ne justifie cela. Encore une fois, il ne faut pas hésiter à aller voir des gens, à en parler. Ne pas avoir honte, nous sommes les victimes, on n'a rien à se reprocher. Il faut déceler les premiers signes, ce n'est pas normal de se faire rabaisser, ce n'est pas normal que l'on nous dise des méchancetés, ce n'est pas normal qu'il y ait du chantage, des menaces, même s'il n'y a pas encore les coups.

Avec ce procès qui est passé, espérez-vous pouvoir tourner la page ?

J'ai commencé à me reconstruire grâce à ma famille, à mon entourage, à mes amis. On va pouvoir tourner la page, j'espère, avancer et puis être rassurée sur le fait que je ne le verrai pas demain à la sortie de l'école de ma fille."

