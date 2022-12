"On s'y était beaucoup attachés" : la petite chèvre Neige disparait mystérieusement de son enclos en Moselle

Une semaine après, Anna Millan a du mal à s'en remettre. L'épouse du président de la coopérative des Éco-pattes a constaté la disparition d'une petite chevrette baptisée Neige, samedi 17 décembre, dans son enclos de Coin-sur-Seille, au sud de Metz, derrière l'école primaire de la commune. L'animal, né début décembre, est introuvable depuis cette date. L'histoire a été repérée par nos confrères du Républicain Lorrain . La coopérative, qui possède 300 animaux dans la région pour de l'éco-pâturage, a porté plainte à la gendarmerie.

ⓘ Publicité

La piste de l'enlèvement

La petite Neige vivait dans l'enclos avec deux ânes, quelques moutons et deux chèvres dont sa mère qui venait de mettre bas. "On y était particulièrement attachés", explique Anna Millan. "On a eu plusieurs morts-nés ces derniers mois. C'était seulement la troisième chevrette à naitre normalement depuis 2018. Et puis sa mère Vanille est très jeune, elle n'a que neuf mois."

Le couple pense clairement à la piste du vol. "On nous a signalé qu'elle n'était plus dans son enclos samedi matin. Pendant la nuit, il avait neigé et pourtant on n'a vu aucune trace de prédateurs. Il n'y avait que des traces de pas", continue la Mosellane. "On a tout de suite pensé à un enlèvement. C'est impossible qu'elle se soit enfuie, elle n'était même pas sevrée et restait collée à sa mère." Anna Millan espère retrouver la petite Neige en bonne santé, "malgré le temps qui passe".