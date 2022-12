"On se sent piétiné" : la colère d'une Tourangelle après les réquisitions au procès du crash du vol Rio-Paris

Claire Durousseau est encore sous le choc quelques heures seulement après l'annonce du parquet de Paris ce mercredi 7 décembre. Lors de ses réquisitions au procès du crash Rio-Paris , il a demandé la relaxe d'Air France et d'Airbus. Une décision incompréhensible pour celle qui a perdu sa nièce Elise et le mari de sa nièce Sébastien, il y a 13 ans.

"On n'a plus que la juge pour nous maintenant"

"C'est comme si on n'était pas pris en considération. C'est le pot de terre contre le pot de fer" lance Claire Durousseau jointe par France Bleu Touraine. Cette Tourangelle est à Paris depuis le début de la semaine pour suivre le procès. A l'annonce des réquisitions, elle a, comme beaucoup de parties civiles, laissé éclater sa colère dans la salle d'audience : "Il y avait beaucoup d'agitation, on avait les jambes chancelantes" confie-t-elle.

"On se sent bafoué, piétiné, ça fait un drôle d'effet". Quelques minutes après la sortie du tribunal, elle ne comprend toujours pas : "Vous vous rendez compte ? On a perdu nos proches et le procureur ne demande pas de peine pour Airbus et Air France ? Mais on va où ? C'est une décision qui nous a fait mal". Une décision perçue comme un coup de massue après 13 ans de combat acharné : "On est fatigué, on voudrait tourner la page même si on aura toujours nos morts dans la tête" avoue la Tourangelle. Claire Durousseau se tourne désormais vers la juge : "On n'a plus qu'elle pour nous maintenant". La décision sera mise en délibéré à plusieurs mois.