"On souffre", dans les quartiers populaires d'Avignon, la chaleur est étouffante

40 degrés dans le Vaucluse. Si la chaleur est pénible à supporter pour certains d'entre nous, les difficultés s'accumulent particulièrement dans les quartiers populaires. À Avignon, les habitants que France Bleu Vaucluse a rencontré au sud de la rocade se plaignent de logements peu isolés, sans climatisation et difficiles à aérer.

ⓘ Publicité

"C'est très dur en ce moment dans les bâtiments. Ils sont mal isolés", se plaint Ahmed. Il vit en effet depuis plusieurs dizaines d'années dans une des résidences concernées par le plan de rénovation urbaine qui prévoit la destruction des logements vétustes et le relogement. Mais ce plan prend de nombreuses années à se réaliser et en attendant les pics de chaleurs sont particulièrement difficiles à supporter.

"On étouffe"

"Il fait plus chaud dans mon appartement que dehors. Si j'ouvre la fenêtre le jour, j'ai la pollution des camions qui circulent sur la rocade et la nuit j'ai le bruit des scooters, des jeunes, des tirs, ou encore l'odeur des égouts qui remonte et les moustiques", raconte Christine qui vit au quatrième étage d'un immeuble HLM. "Avec mon bébé de deux ans c'est vraiment difficile. On étouffe", complète son amie à côté d'elle.

"On veut juste partir d'ici"

Pour se soulager, ces Avignonnais et Avignonnaises vont dans les parcs à proximité. "J'y vais avec mes enfants. Heureusement qu'on a ça", déclare Christine. "Des efforts ont été faits ces dernières années mais il faudrait encore plus d'arbres", complète Ahmed. La piscine est à proximité du quartier, à 10 minutes en voiture pour le stade nautique. "Oui mais c'est cher. Et nous les mamans voilées on ne peut pas y aller avec nos enfants. Or nos enfants il faut qu'on les surveille. On nous dit qu'il faut porter un short. Mais nous on ne peut pas. C'est un choix", explique cette mère de famille.

Ceux qui le peuvent, payent l'essence pour aller jusqu'à la mer. Une famille est d'ailleurs sortie d'un immeuble avec une glacière pour s'y rendre. La réponse à notre demande d'interview a été rapide. "On veut juste partir d'ici", nous ont-ils répondu, avant de s'engouffrer dans leur voiture.