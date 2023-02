"On voit beaucoup d'armes circuler en ce moment", assure le chef des policiers du Raid, à Bordeaux

La base du Raid, à Bordeaux, a ouvert ses portes à France bleu Gironde, ce vendredi, à l'occasion de la visite du chef de cette unité d'élite de la police nationale, Jean-Baptiste Dulion. Il assure que ses équipes sont de plus en plus sollicitées "ces dernières années".

Des interventions dans toute la région

"On voit beaucoup d'armes circuler en ce moment, ce qui nous amène à intervenir de plus en plus, assure le chef du Raid. Il y a, notamment, au cœur du trafic de stupéfiants, beaucoup d'armes à feu." L'an dernier, l'équipe bordelaise est intervenue une cinquantaine de fois.

La plupart du temps, le Raid intervient pour interpeller des suspects jugés dangereux, soupçonnés d'être armés. Depuis Bordeaux, ces policiers spécialisés dans les assauts peuvent se déplacer aux quatre coins de la région Nouvelle-Aquitaine. Parmi les 16 antennes, c'est celle qui a la plus grande zone à couvrir.

Le patron du Raid, Jean-Baptiste Dulion. © Radio France - Paul Sertillanges

