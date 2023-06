Oncle agressé à Vandœuvre-lès-Nancy : les deux neveux mis en examen pour tentative d'homicide

Un adolescent de 16 ans et un jeune homme de 21 ans ont été mis en examen ce dimanche 25 juin pour tentative d'homicide pour avoir violement agressé leur oncle ce vendredi à Vandœuvre-lès-Nancy. La victime de 40 ans est gravement blessée, mais toujours vivante précise le parquet de Nancy. On ignore encore les raisons de cette agression.

Les deux individus, dont l'un est mineur, ont été placés en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention. Leur oncle a reçu des coups de pieds et de poings au niveau du visage et du crâne. Il est dans un "état extrêmement critique et son décès doit malheureusement être envisagé", nous écrivait samedi le parquet de Nancy. L'enquête s'attache maintenant à déterminer les raisons de cette agression si violente.