Onesse-Laharie : 5.000 mètres carrés de pin partent en fumée

Un premier incendie dans la forêt landaise, il s'est déclaré ce dimanche 12 février 2023 sur la commune d'Onesse- Laharie. Les sapeurs-pompiers des Landes ont été alertés à 14h47. Le feu a pris dans un bois de pins vieux de 20 ans. Au total, selon les pompiers, 5.000 mètres carrés sont partis en fumée. 16 sapeurs-pompiers sont intervenus sur place et en cette fin d'après-midi, ce dimanche, le feu est fixé. Un incendie précoce dans l'année, dont l'origine est encore inconnue.

Cependant, nous vous en parlions en fin de semaine sur France Bleu Gascogne, le risque incendie est élevé en ce début février 2023 dans les Landes. En cause, notamment, le changement climatique, la sécheresse hivernale et les conséquences de l'été 2022 historiquement chaud et sec. L'association de Défense de la forêt contre les incendies estime d'ailleurs que la situation dans les Landes est "tendue" et conseille d'appliquer les mêmes réflexes qu'en été : éviter les écobuages, les feux en forêt ainsi que les mégots jetés depuis la fenêtre en voiture.