Onze chiens périssent dans un incendie chez Muriel Bec, célèbre dresseuse animalière installée dans le Loiret

Sury-aux-Bois, France

L'incendie est survenu samedi soir vers 19h50 à Sury-aux-Bois, dans le Loiret. "Tout a flambé en quelques minutes comme un feu dans une boîte d'allumettes, ça a été extrêmement violent", explique, très affectées, Muriel Bec, qui était sur place et n'a "rien pu faire". La fondatrice et propriétaire d'Animal Contact, société spécialisée dans la mise en scène animalière, est en deuil, après avoir perdu onze chiens dans cet incendie.

Les pompiers du Loiret sont intervenus en nombre (33 soldats du feu équipés de trois lances) et rapidement, mais il était trop tard : pris au piège dans le bâtiment de 300 m², entièrement détruit, les onze chiens sont morts asphyxiés.

Incendie a priori d'origine accidentel

Muriel Bec, encore sous le choc, poursuit : "je précise tout de suite que l'incendie est d'origine accidentel, probablement à cause d'un court-circuit dans ce qu'on appelle la cuisine des animaux, juste à côté des "loges" où ils dorment au chaud, en cette saison". La loirétaine est "très proche" de ses animaux (chiens, chats, reptiles, oiseaux, fauves, singes, animaux de la ferme...) et notamment de ses chiens.

Elle rend hommage, sur sa page Facebook, ce lundi à "My Wolf, My Way, Excalibur, Loukoum, Sybelle, Houba, Fripouille, Beebop, O’Tuche, Lobo, Ninja" : "nous avons perdu nos amis, nos complices, nos partenaires de jeux avec lesquels nous avons partagé tellement de belles aventures, et nous souhaitons leur rendre hommage une dernière fois. Vous allez nous manquer terriblement et nous ne vous oublierons jamais." Tous ces animaux ont joué dans de nombreux films ("La Famille Bélier", "L'école buissonnière"...).

C'est comme perdre ses gosses, ses potes"

"On est attachés à nos animaux comme n'importe qui peut l'être avec son animal domestique. Et puis, c'était aussi des acteurs, on a partagé avec eux plein de belles choses, ce sont des partenaires de travail, de jeu, de complicité, des personnalités sympathique,s super vivants, passionnés, adorant ce qu'ils faisaient. C'est comme perdre ses gosses, ses potes, ses compagnons de route, notre vie leur est dédiée. Personne ne mérite ça, je ne le souhaiterais pas à mon pire ennemi", explique Muriel Bec