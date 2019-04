Onze communes se regroupent pour financer leur système de vidéoprotection

Haute-Savoie, France

Pour des petites communes, installer un système de vidéoprotection peut se révéler compliqué administrativement et extrêmement couteux. Sur un conseil donné en 2015 par la préfecture de la Haute-Savoie, onze communes (Dingy-Saint-Clair, Doussard, Faverges-Seythenex, La Clusaz, Lathuile, Le Grand-Bornand, Menthon-Saint-Bernard, Sevrier, Thônes, Val de Chaise et Veyrier-du-Lac) ont donc choisi de se réunir pour créer le premier groupement de vidéoprotection du département.

"C’est une démarche volontaire de l’ensemble des communes", indique le maire de Menthon-Saint-Bernard."En lançant une consultation sur un territoire plus vaste qu’une seule commune a permis d’avoir des réponses plus intéressantes au niveau financier", poursuit Antoine de Menthon. Cela a aussi permis d’obtenir une importante subvention de l’Etat. Il a réglé près de 58% de la facture totale (918 000 euros).

REPORTAGE : des Aravis au bord du lac d’Annecy, onze communes ont créé un groupement de vidéoprotection. Copier

Chacune des onze communes dispose de son propre centre de traitement des images enregistrées par son système de vidéoprotection comme ici à Faverges-Seythenex (photo mairie Faverges-Seythenex) . -

173 caméras

173 caméras (sur 45 sites différents) ont été installées sur ces onze communes. Et pas question de les implanter n’importe où. La gendarmerie a déterminé les emplacements. Un peu plus de quarante, par exemple, à Faverges-Seythenex. Et une seule à Val-de-Chaise, un village de 1 300 âmes mais lieu stratégique selon le patron de la Gendarmerie de la Haute-Savoie car il s’agit d’un axe qui permet de rejoindre la Savoie. "Un malfaiteur qui se déplace d’un point A à un point B, nous savons qu’il a des passages obligés, explique le colonel Nicolas Marsol. Une seule caméra bien positionnée peut nous permettre d’élucider des affaires."