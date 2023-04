Onze enfants hospitalisés après une intoxication alimentaire dans un camping des Pyrénées-Orientales

Ce mercredi soir, de nombreux pompiers et une équipe du SMUR ont vite investi un camping de Caudiès-de-Fenouillèdes (Pyrénées-Orientales), à la frontière avec l'Aude. Une trentaine d'enfants âgés de 10 à 18 ans ne se sentent pas bien. Ils sont pris de maux de ventre et de vomissements. Deux adultes également dans ce centre de vacances souffrent de symptômes plus importants que les jeunes.

Plan "NOVI" déclenché

La cinquantaine de pompiers envoyés sur place ont déployé un poste médical avancé et ont déclenché le plan "NOVI" pour nombreuses victimes, comme le précise l'Indépendant qui révèle cette affaire**.** Après avoir ausculté la trentaine d'enfants, les secours décident d'en envoyer onze à l'hôpital, en plus des deux femmes âgées de 26 et 19 ans, dans un état plus sérieux.

Des enfants de toute la France

Plus d'une centaine d'enfants venus de toute la France étaient en vacances dans ce camping de Caudiès-de-Fenouillèdes ce mercredi soir. Seule une partie est tombée malade. Les autorités sanitaires arrivées sur place dès mercredi soir ont débuté leurs investigations pour tenter de connaître les raisons de cette intoxication.