Onze gardes à vue à Paris après le pillage de boutiques de luxe

Après des pillages dans des boutiques de luxe parisiennes en octobre et décembre, onze personnes sont en garde à vue dont trois mineurs. Les vidéos d'un vol de doudounes dans un boutique Moncler le 11 décembre dernier avaient fait le tour des réseaux sociaux.

Le parquet de Paris annonce le placement en garde à vue de onze personnes dont trois mineurs après le pillage d'enseignes de luxe à Paris. Certaines images avaient été largement diffusées sur les réseaux sociaux : on y voyait plusieurs hommes entrer et se servir sur les étendoirs le 11 décembre dans une boutique Moncler à Paris. Une enquête pour vol aggravé avait été ouverte dès le 3 octobre, après un premier larcin chez Prada. Au total, la bande a procédé à six pillages depuis début octobre pour un préjudice total d'environ 150 000 euros.