Onze logements visés par un contrôle d'huissier mercredi dans un squat de la rue Pierre Semard à Nîmes

Onze policiers sont venus encadrer une opération de contrôle menée mercredi matin par un huissier dans un squat rue Pierre Semard à Nîmes. Le tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné cette intervention à la demande du propriétaire ICF Habitat, filiale immobilière du groupe SNCF.

Cette visite inopinée avait pour but de procéder à des contrôles d'identité et à un état des lieux des logements. Une trentaine d'occupants résident actuellement sur le site depuis un peu moins d'un an, dont plusieurs familles sans titre de séjour. Les deux immeubles avaient été réquisitionnés par la branche gardoise de l’association Droit au Logement, qui milite pour défendre le droit au logement des sans-papiers.

Les huissiers ont procédé au contrôle de onze appartements, et aucun incident n'est à signaler. Le collectif d'associations réunies en soutien aux habitants du squat, présent sur place, déplore néanmoins la présence de policiers armés dans les logements ou résident de nombreux enfants en bas-âge.

Les immeubles concernés sont destinés à être vendus prochainement dans le cadre d'un nouveau programme immobilier.