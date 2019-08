Onze mineurs isolés interpellés à Montpellier en moins de 24 heures pour divers délits

Les policiers sont de plus en plus inquiets face à la recrudescence d'acte délictueux commis par des mineurs isolés, 11 interpellations en un weekend à Montpellier.

Montpellier - France

L'inquiétude de la police face à la recrudescence des vols ou des agressions commises par des mineurs isolés. Les mineurs isolés ce sont ces jeunes souvent sans papier qui arrivent sur la ville de Montpellier et qui sont pris en charge plus ou moins assidûment par les services du conseil départemental, dans des foyers ou des familles d'accueil.

Beaucoup trainent dans la rue.

Ce weekend, la police en a interpellé 11 au total essentiellement pour des vols avec violence.

Vol de portables et de chaînes en or

Ca commence samedi soir par un vol à l'arraché, un homme qui se fait dérober sa chaîne de cou. Il course les voleurs, qui lâchent leur butin, les deux jeunes sont interpellés peu après.

Puis tout se concentre dans la nuit de samedi à dimanche avec deux jeunes de 13 et 17 ans soupçonnés d'avoir volé un téléphone portable, là encore ils sont rattrapés par leur victime ce qui provoque une bagarre.

Peu après, la BAC (la brigade anti-criminalité) contrôle un jeune de 17 ans, il a sur lui trois chaines en or cassées, il ne peut en expliquer la provenance.

Dans le même temps un garçon de 16 ans est pris en flagrant délit de vol de portable

Enfin peu avant 6h du matin, ce sont 5 jeunes qui sont interpellés entre 14 et 17 ans il viennent d'entrer dans une épicerie orientale, vol de biscuits et d'un fond caisse.

Au total donc 11 interpellations en quelques heures. La police estime le phénomène inquiétant, ces jeunes sont de plus en plus violents, et parfois armés, "on frôle le drame à chaque instant" estiment certains policiers qui ne comprennent pas comment ces mineurs censés être suivis se retrouvent en pleine rue dans la nuit.