Onze mois après la disparition de Delphine Jubilar, ses amies continuent les recherches

Elles poursuivent leurs recherches, inlassablement. Depuis onze mois, les amies de Delphine Jubilar sont à la recherche de l'infirmière, disparue dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020. Son mari, Cédric Jubilar, a depuis été arrêté et mis en examen pour meurtre. Il clame son innocence.

à lire aussi Audition de Cédric Jubillar : le mari de Delphine Jubillar continue de clamer son innocence

Ce dimanche, entourées d'une dizaine de personnes, Emy, Hélène ou encore "Stess" ont de nouveau exploré plusieurs endroits autour de Cagnac-les-Mines. Un bosquet au milieu d'un champ, un ruisseau près d'un étang, mais à chaque fois aucune trace de Delphine, ni d'indice à relever. Après presque un an de recherches, Hélène reconnait que "parfois c'est pesant, c'est démoralisant, mais je tiens à remercier les soutiens de toute la France. Ils se pensent peut-être impuissants, mais au contraire. Ils nous redonnent de la force et du courage !"

Ne rien lâcher

Du côté des recherches, "il ne faut pas se dire qu'on la retrouvera jamais, poursuit Hélène. Il faut prendre son courage à deux mains et être solidaire. Pour nous, il est inconcevable de rester sans rien faire. Il faut la retrouver pour sa dignité. C'est notre amie, elle est tous les jours dans notre cœur. Sa présence nous manque, sa gentillesse, ses petites attentions. On se doit d'être là pour elle à 1000%. Donc on ne lâchera pas !"

La jeune femme organise ce lundi soir, à 19h30, un rassemblement devant la maison du couple Jubilar à Cagnac-les-Mines à l'occasion de l'anniversaire de Delphine. L'infirmière aurait dû avoir 34 ans. "On espère qu'il y aura du monde pour montrer qu'on est toujours là et qu'on n'oublie pas" conclut Hélène.