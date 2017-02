Onze personnes arrêtées après des échauffourées à Argenteuil

Des incidents ont éclaté ce dimanche en fin d'après-midi à Argenteuil (Val-d'Oise). Un véhicule et de trois poubelles ont été incendiés, de nombreux projectiles ont été lancés envers les forces de l'ordre. Un bus a été caillassé et son chauffeur blessé au visage. Un journaliste a été agressé.

Onze personnes, dont huit mineurs, ont été interpellées et placées en garde à vue dimanche, après les incidents qui ont éclaté en fin d'après-midi à Argenteuil (Val-d'Oise). Suite à un appel sur les réseaux sociaux, une cinquantaine de jeunes se sont regroupés dans le secteur de la Dalle "afin de provoquer des affrontements avec les forces de l'ordre", indique la préfecture du Val-d'Oise dans un communiqué. Ces incidents sont "sans doute" liés à l'affaire Théo, ce jeune homme victime d'un viol présumé par un policier lors de son interpellation en Seine-Saint-Denis le 2 février, "mais on ne peut pas l'affirmer pour le moment", selon une source policière.

Un véhicule brûlée, un bus caillassé, un journaliste agressé

La préfecture fait état d'un véhicule et de trois poubelles incendiés. Un bus a été caillassé et son chauffeur blessé au visage. Par ailleurs, un journaliste de BFM Paris a également été pris à partie. "Il va bien", indique BFMTV. De "nombreux projectiles" ont été lancés sur les forces de l'ordre, sans faire de blessé, a-t-on ajouté de même source. Ces échauffourées surviennent au lendemain d'une manifestation à Bobigny, en soutien à Théo, violemment interpellé il y a une dizaine de jours, et qui a été émaillée d'incidents.

Les associations antiracistes reçues ce lundi

Les associations antiracistes, qui ont dénoncé des faits à "caractère sexuel et raciste" concernant le viol présumé de Théo seront reçues ce lundi par le Premier ministre Bernard Cazeneuve. Cette rencontre sera pour elles l'occasion "de souligner la dimension raciste" de "l'agression de Théo par des policiers" mais aussi de "discuter de solutions afin que de tels faits cessent d'advenir", ont précisé dans un communiqué commun le Conseil représentatif des associations noires (Cran), la Ligue des droits de l'Homme (LDH), la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (Licra), le Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples (Mrap) et SOS Racisme.