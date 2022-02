Onze personnes évacuées à Nîmes après l'incendie d'un appartement

Depuis 4h00 ce vendredi matin, les sapeurs-pompiers du Gard interviennent pour un incendie dans un bâtiment d’habitation, 15 rue Fénelon à Nîmes. commune de Nîmes. Le feu a pris dans un appartement de 35m2 situé au rez de chaussée d’un immeuble de trois étages comptant huit logements. Le feu a été rapidement éteint par les sapeurs-pompiers . Il s’est limité à l’appartement du rez de chaussée et à un logement contigu qui a été touché par les fumées. Onze personnes ont été mises en sécurité. Deux personnes, une femme de 60 ans et un homme de 31 ans, intoxiqués par les fumées ont été évacués vers l’hôpital Carémeau par les ambulances du SDIS 30. Les deux chats, présent dans l’appartement au moment du départ du feu ont été retrouvés morts dans les décombres.

Les opérations de sécurisation de l'immeuble vont durer plusieurs heures

Les occupants de l’immeuble ont été accueillis dans le centre de jeunes travailleurs situé à proximité. Trente et un pompiers sont mobilisés. engagé avec 2 engins incendies, une grande échelle, 3 ambulances, un soutien sanitaire avec un infirmier des sapeurs-pompiers. Cette opération va durer encore plusieurs heures afin de sécuriser les lieux et empêcher toute reprise possible de l’incendie. Les polices nationales et municipales, ainsi qu’Enedis sont présents sur les lieux.