Onze personnes interpellées autour de Toulouse, pour trafic de drogues

Onze personnes ont été interpellées le mardi 31 janvier autour de Toulouse (Haute-Garonne) dans le cadre d’un trafic de stupéfiants. Dans un communiqué, la gendarmerie de la Région Occitanie explique que depuis près d'un an, une enquête était menée dans l'Ouest toulousain.

Au fil de leurs investigations, les gendarmes arrivent à comprendre le fonctionnement de l'organisation, et identifient la plupart des acteurs du trafic. Une information judicaire est alors ouverte le 25 juillet 2022, sur demande du procureur de la République de Toulouse, pour acquisition, détention, cession, transport non autorisé de stupéfiants et blanchiment.

Le 31 janvier 2023, les enquêteurs de la Brigade de recherches de Toulouse-Mirail observent, depuis l’Espagne vers la France, un convoi d’importation composé de trois véhicules dont un poids-lourd, qui circule sur l'autoroute A9. Alors que le poids-lourd continue sa route vers le Gard, les deux véhicules bifurquent à Narbonne, et prennent la direction de Toulouse par l'A61.

Arrestations à Tournefeuille, et dans la région toulousaine

Une interpellation est alors menée à Tournefeuille par les gendarmes, avec l'appui de l’antenne GIGN de Toulouse. Les militaires interpellent les trois convoyeurs.

Ces interpellations entraînent ensuite une vague de huit autres arrestations dans plusieurs endroits de l'agglomération toulousaine. Les quatre compagnies de gendarmerie du département de la Haute-Garonne sont notamment mobilisées sur cette opération : Toulouse-Mirail, Saint-Gaudens, Muret, Villefranche-de-Lauragais). Le chauffeur du poids-lourd est quant à lui interpellé dans le Gard par les gendarmes gardois et héraultais.

Ces opérations ont permis la saisie de 35 kilos de drogue (dont 29 kilos d'herbe de cannabis et 5 de résine). 25.000 euros en liquide ont aussi été saisis, tout comme sept armes (3 armes d’épaule et 4 armes de poing). Le poids-lourd et sept autres véhicules ont aussi été confisqués. "Au total, l’opération a permis de saisir 119.923 euros d’avoirs criminels" indique la gendarmerie. Les onze personnes interpellées seront présentés devant le juge d’Instruction ce vendredi 3 février.