Ces personnes, interpellées ce mardi, s'en prenaient toujours à des ressortissants de la communauté chinoise. Elles sont soupçonnées de treize extorsions et vols avec violences, tous commis entre le 19 août et le 2 octobre.

Aubervilliers, France

On n'en a pas fini avec les agressions envers la communauté chinoise en Ile-de-France. Loin s'en faut, comme le révèle l'interpellation de cette bande de onze personnes ce mardi. Des individus qui s'étaient spécialisés dans les vols de ces ressortissants selon un mode opératoire très particulier.

Les victimes, toutes d'origine chinoise, étaient suivies lorsqu'elles sortaient du travail, ou du restaurant en voiture. A leur arrivée chez elles, elles étaient alors prises à partie et frappées, puis volées.

Treize agressions entre août et octobre

Les investigations techniques et scientifiques des enquêteurs du commissariat d'Aubervilliers ont permis d'interpeller onze personnes, soupçonnées de treize extorsions et vols avec violences. Lors des perquisitions aux domiciles des 10 majeurs et du mineur interpellés, les policiers d'Aubervilliers ont notamment saisi de l'argent liquide, une arme de poing, des montres et des sacs de marques de luxe.

Treize agressions ont eu lieu entre le mois d'août et le début du mois d'octobre à Aubervilliers, Saint-Denis, Bobigny, La Courneuve, Le Bourget et Noisy-le-Sec.