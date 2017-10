Onze prévenus comparaissent à Niort pour trafic de stupéfiants

Deuxième et dernier jour ce mardi d'un procès hors norme au tribunal correctionnel de Niort. Sur 13 prévenus, 11 sont présents à l'audience, soupçonnés d'être impliqués à différents niveaux dans un trafic de cannabis, d’héroïne et de cocaïne entre la Seine-et-Marne et Niort.

Il y avait tout juste assez de place sur les bancs du tribunal correctionnel de Niort. 11 prévenus sont présents, huit hommes et trois femmes âgés de 20 à 31 ans, soupçonnés de trafic de cannabis, cocaïne et héroïne entre la Seine-et-Marne et le quartier du Clou-Bouchet à Niort.

Je garde le silence

Le premier jour des débats, ce lundi, a été consacré à essayer de démêler le rôle de chacun des protagonistes. Et ce n’est pas évident entre ceux qui reviennent sur leurs déclarations et ceux qui refusent de parler. « Je garde le silence », dit d'emblée une jeune femme blonde de 21 ans, décrite comme celle qui joue un rôle de taxi. Elle le répète à quasiment chaque question de la présidente.

Une Niortaise du même âge, soupçonnée d’être "nourrice", c’est-à-dire d’avoir gardé la drogue dans son appartement n’est pas beaucoup plus loquace. C’est par une perquisition chez elle que tout commence. 18 kilos de cannabis sont retrouvés, 500 grammes de cocaïne, 22 grammes d'héroïne, il y a même des munitions d’armes de guerre cachées sous le lit de son enfant.

Parmi les prévenus, il y a aussi ce jeune homme de 24 ans, présenté lui comme un exécutant. Lors de ses auditions, il reconnait recevoir des ordres d'un des prévenus, celui qu'il appelle monsieur ou le patron. Mais à l'audience, changement de version, il ne travaille plus pour personne.

« Un trafic de grande ampleur et parfaitement organisé »

« Un trafic de grande ampleur et parfaitement organisé », précise la présidente du tribunal lors de l’énoncé des faits. Les investigations dessinent l'image d'un réseau composé de deux branches, une branche "drogues dures", une branche "cannabis". Avec des gérants en retrait qui font travailler ce qu’on appelle "des petits" dans le jargon. Comme ces mules qui vont en Seine-et-Marne. Et ramène la drogue en TGV à Niort.

A l'audience, ceux qui parlent le font surtout pour nier les faits. La présidente ressort les résultats des écoutes téléphoniques, des surveillances, les listes de comptabilité où des surnoms reviennent. "Le gros", "La Crim", "Tété"... "Forain c'est vous ?", demande la présidente du tribunal au prévenu soupçonné de gérer la branche cannabis. "Non" répond-t-il parlant de complot, d'invention dans une posture de défi.

Les débats reprennent ce mardi matin à 9 heures, avec l'examen des personnalités.