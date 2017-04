Opéra : Carmen en plein air et sur écran géant le 08 juin

Après le succès des 4 éditions précédentes, l'opéra de Rennes propose de nouveau un opéra retransmis en direct sur écran géant sur la place de l'hôtel de Ville, mais aussi dans une vingtaine de villes bretonnes de Loudéac à Redon.

"On a tous fredonné un jour un air de Carmen sous la douche" souligne Benoit Careil, l'élu chargé de la culture à la Ville de Rennes. "Carmen est l'un des opéras les plus connus, les plus chantés avec un personnage de femme libre" ajoute le directeur de l'opéra Alain Surans. Quel meilleur choix pour cet événement populaire, dont l'objectif est de faire connaître l’opéra au plus grand nombre.

Le 8 juin, le spectacle capté sur la scène de l'Opéra avec Julie Robard Gendre dans le rôle de Carmen, sera retransmis sur écran géant à Rennes, sur la place de l'hôtel de Ville, aux Champs Libres, à la patinoire le Blizz, mais aussi dans une vingtaine d'autres villes bretonnes.

Cette retransmission est aussi une prouesse technologique

Cette retransmission est une prouesse technologique avec de l'image et du son en 3 D . Cette année encore, il y aura des nouveautés technologiques : avec un jeu interactif dans une maquette 3D, une captation à 360 °, le public pourra également utiliser une application pour mieux partager l'événement. Eqwall. Une application que l'on peut déjà télécharger et qui permets notamment grâce à des tutoriels de s'exercer pour chanter le Toréador à l'entracte. Pour l'événement, des milliers de tatouages éphémères seront également distribués. Un coeur transpersé

Un tatouage éphémère sera distribué au public © Radio France - Céline Guétaz

Carmen sera retransmis sur écran sur la place de l'opéra, à la patinoire le blizz de Rennes, aux Champs libres mais aussi à Betton, Bruz, Cesson-Sévigné, Gévezé, Le Rheu, Romillé, Vern-sur-Seiche. Bréal-sous-Montfort, Chauvigné, Dinan, Dinard, Fougères, La Bouéxière, Lannion, Loudéac, Morlaix, Pontivy, Redon, Rostrenen, Vitré. Carmen, ce sera également sur France Bleu Armorique !