Opération anti drogue à Limoges Beaubreuil

La police de Limoges a mené ce mardi matin une vaste opération anti stupéfiants dans le quartier sensible de Beaubreuil à Limoges. Les enquêteurs ont interpellé 4 personnes.

Près de 50 policiers de Limoges ont été mobilisés tôt ce mardi matin dans le quartier de Limoges Beaubreuil, pour démanteler un trafic de drogue. Les policiers de la sûreté départementale ont été appuyés par des membres du Raid venus de Bordeaux . Lors des perquisitions menées dans des immeubles de la rue Rhin et Danube ainsi que Allée Fabre d'Eglantine des armes, de l’argent et des stupéfiants ont été saisis. 4 personnes ont été interpellées et sont actuellement en garde à vue.

Les gendarmes mobiles ont bouclé le quartier

Durant ce coup de filet tout le quartier a été bouclé grâce aux renforts d’un escadron de gendarmes mobiles. Au final près de 150 policiers et gendarmes ont été déployés.