Opération anti-délinquance et anti-drogues des gendarmes dans un quartier d’Annecy-Seynod

Ce mardi vers 6 heures, une soixantaine de gendarmes ont investi le quartier de la Donzière-Jonchère à Annecy-Seynod. Ils ont agi sur commission rogatoire dans le cadre d’une enquête débutée il y a plusieurs semaines et concernant un trafic de drogue. L’opération a permis l’arrestation de onze personnes. Agées de 15 à 20 ans, elles ont été "placées en garde à vue afin de définir les niveaux d'implication de chacun des mis en cause, soupçonné de prendre part à des faits de trafic de stupéfiants", indique la gendarmerie.

Lors des perquisitions menées dans les caves et les parties communes des immeubles, les gendarmes ont saisi un demi-kilo de résine de cannabis et près de 1 800 euros. L’opération qui a duré près de 4 heures a mobilisé la Brigade de Recherches (BR) d'Annecy, quatre maîtres de chien ainsi que plusieurs enquêteurs de la Brigade Départementale de Rapprochement et d'Investigations Judiciaires. Des renforts en provenance du Peloton de Surveillance et d'Intervention (PSIG) d'Annecy, de l'escadron de gendarmes mobiles d'Annecy et des brigades d'Annecy-Seynod, d'Annecy-le-Vieux, Annecy-Meythet, Rumilly et Saint-Jorioz ont également été engagés.