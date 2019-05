Opération anti-drogue à Colmar : 13 personnes placées en détention provisoire

Lundi matin, une vaste opération anti-drogue a eu lieu à Colmar et ses environs. Quinze personnes ont été présentées à un juge d'instruction à Nancy, ce jeudi et ce vendredi : treize ont été placées en détention provisoire, deux sont sous contrôle judiciaire.

Colmar, France

Les suites judiciaires de l'opération anti-drogue qui s'est déroulée lundi matin, dans le quartier Europe de Colmar et à Ingersheim notamment.

Quinze personnes ont été interpellées et présentées à un juge d'instruction de la juridiction interrégionale spécialisée de Nancy, ce jeudi et ce vendredi .

Il s'agit de douze hommes et trois femmes, des individu âgés de 18 à 44 ans.

Des personnes qui avaient pignon sur rue

Ces personnes ont été mises en examen pour importation de stupéfiants en bande organisée, transport, acquisition et cession de stupéfiants.

Treize ont été placées en détention provisoire (dont une qui sera présentée à un juge d'instruction la semaine prochaine), deux autres ont été placées sous contrôle judiciaire.

Ce sont des personnes qui avaient pignon sur rue et qui tenaient depuis plusieurs mois le trafic de stupéfiants à Colmar et ses environs . Lors de la perquisition, les forces de l'ordre ont saisi de l'héroïne, de la cocaïne et de la résine de cannabis

Enquête minutieuse des gendarmes

C'est le fruit de plusieurs mois d'investigations, menées par les gendarmes de la section de recherches de Colmar, puis de Strasbourg et le Groupe d'intervention régional Alsace.

Une opération pilotée par la juridiction interrégionale spécialisée (Jirs) de Nancy.