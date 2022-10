Opération anti-drogue dans l'Eure : le gendarme décédé était adjudant à Rennes et père de quatre enfants

Un gendarme de la section de recherche de Rennes est mort dans la nuit de lundi à mardi dans l'Eure , sur l'autoroute A13. Il a été percuté par un camion sur la bande d'arrêt d'urgence à 2h50 du matin. Quatre gendarmes de la section de recherche de Rennes et des brigades de recherche du département de l'Ile-et-Vilaine intervenaient sur un trafic de stupéfiants. Les quatre gendarmes venaient d'interpeller deux trafiquants de drogue présumés à bord d'une voiture sur l'autoroute A13, "sans difficulté particulière" indique le procureur de la République de Rennes. Un patrouilleur de la SAPN, la société d'autoroute, s'est rendu sur place, ainsi qu'un dépanneur, pour prendre en charge la voiture des personnes interpellées. L**'opération touchait à sa fin quand ils ont été percutés par un poids-lourd conduit par un homme de 21 ans. **

Un gendarme mort, un autre dans un état très grave

Un gendarme de 47 ans, adjudant à la section de recherche de Rennes, père de quatre enfants, est mort. Un autre gendarme de 41 ans de la brigade de recherche de Saint-Malo a été très gravement blessé, son pronostic vital était engagé lors de son transport à l'hôpital de Rouen. Deux autres militaires ont été plus légèrement touchés, ainsi que les trafiquants présumés et le patrouilleur d'autoroute. Le dépanneur lui est indemne tout comme le conducteur du camion.

Le préfet de l'Eure évoque un camion "non maitrisé" et il précise qu'à ce stade de l'enquête, rien n'indique que le poids-lourd ait percuté volontairement les gendarmes. Les gendarmes, le patrouilleur et le dépanneur seront pris en charge psychologiquement annonce Simon Babre, le Préfet de l'Eure.

C'est l'émotion qui domine, c'est beaucoup de tristesse

L'émotion est grande confie le colonel Emmanuel Gros commande le groupement de gendarmerie départemental de l'Eure.

Le procureur de la République d'Evreux tiendra une conférence de presse à 17h30. A midi, l'état du gendarme gravement blessé restait très préoccupant.