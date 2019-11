Opération anti drogue dans le quartier Ménimur à Vannes

Vannes, France

Le quartier Ménimur à Vannes est bien connu pour son trafic de stupéfiant. Et si la police y intervient régulièrement, elle a mené cette semaine une opération coup de poing qui visait à la fois les acheteurs, revendeurs de drogue et les guetteurs.

Au final, une dizaine d'acheteurs ont été interpellés avec à la clé des amendes et une inscription sur leur casier judiciaire. Huit guetteurs et revendeurs ont, eux, aussi été arrêtés par la police. Cinq étaient toujours en garde à vue ce vendredi en fin de journée. Deux personnes, qui ne sont pas originaires du Morbihan, ont d'ores et déjà été jugées en comparution immédiate. Elles écopent de 4 mois de prison avec sursis, de 300 euros d'amende. Elles sont par ailleurs interdites de séjour dans le Morbihan pendant six mois. Une autre personne sera, elle, jugée ultérieurement.

Une autre homme a été interpellé près du quartier Ménimur, au square de la Bourdonnaye qui devient également un lieu de deal sur Vannes. Il avait en sa possession 20 grammes de résine de cannabis et cinq grammes de cocaïne. Originaire de Saint-Brieuc, il a également été jugé et condamné à 6 mois de prison avec sursis, 300 euros d'amende et une interdiction de séjour dans le Morbihan pendant 5 ans.

Au final, la police a saisi sur quatre jours 150 grammes de résine de cannabis et 5 grammes de cocaïne. Et elle prévient : des opérations similaires seront reconduites tant que nécessaire.