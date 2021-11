Opération anti-drogue la nuit dernière dans le quartier des Cévennes à Alès

Le commissariat d'Alès poursuit sa lutte contre le trafic de drogue. Dans la nuit de mardi à mercredi, un important dispositif a été monté dans le quartier des Cévennes mais aussi sur d'autres points de deal. Le but exercer une pression continue sur les dealers et les consommateurs

La lutte contre le trafic de drogue aussi à Alès. La nuit dernière, un dispositif monté par le commissariat d'Alès s'est déployé dans le quartier des Cévennes. Au total une vingtaine de fonctionnaires dont des policiers municipaux, la bac et des renforts de Nîmes. Une opération coup de poing qui s'est achevée par une interpellation d'un dealer, d'un mineur consommateur et quelques amendes forfaitaires (5 au total à 150€). Le but : mettre une pression continue sur le trafic et ses usagers.

On est là et on sera toujours là

On a bien entendu un arah au loin (cri d'alerte des guetteurs), éteint un braséro pour réchauffer les dealers (revendeurs) - les nuits commencent à être froides - et éloigné quelques consommateurs qui ont vite quitté les lieux à la vue des forces de l'ordre, pas de saisie massive de produit mais l'opération s'est poursuivie cette nuit au-delà du seul quartier des Cévennes. Fait significatif, le dealer arrêté n'est pas un local. Il habite le sud du département du Gard. Pour le commissaire Florent Ravel. "les trafiquants locaux ont de plus en plus mal à recruter sur place", le signe que "la police fait son travail et que les jeunes avec les interpellations qui se multiplient et les condamnations à suivre se rendent compte que le jeu n'en vaut pas clairement la chandelle".

Reportage dans le quartier des Cévennes à Alès. Copier

Pas de saisie massive mais une présence durable des forces de l'ordre

Le but de l'opération de cette nuit à Alès n'était pas tant de saisir des quantités importantes ( les dealers n'ont à chaque fois que peu de produits et se ravitaillent au fur et à mesure) mais de marquer une présence continue sur le terrain. Une opération de "harcèlement" sur les dealers mais aussi sur les consommateurs. 5 d'entre eux ont eu la mauvaise idée de tenter de se fournir et de tomber nez à nez avec le dispositif. Ils sont repartis avec, chacun, une amende à 150€ et sans produit.

"Une opération de harcèlement continu sur les trafics". Copier

Frapper l'ensemble de la chaine - du revendeur au consommateur et durablement. Ce qui a mis le feu aux poudres, dernièrement, "les trafiquants aux Cévennes qui n'ont pas hésité à couper "l'alimentation des lampadaires de tout un pan du quartier pour tenter de masquer leurs activités nocturnes" explique Jean Rampon, le sous-préfet d'Alès. "Pas question de céder un pouce de terrain". Cette opération qui n'est pas une première se poursuivra : "Il s'agit de montrer qu'on est là et qu'on sera toujours là". Cette pression continue donnerait des résultats très significatifs en termes d'interpellations et de saisie de produits ou d'argent.

Jean Rampon, sous-préfet d'Alès (Gard). Copier