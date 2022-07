Opération anti-GHB : 15.000 couvercles de verre distribués dans les Pyrénées-Orientales

Quelque 15.000 couvercles anti-drogue du violeur vont être distribués gratuitement dans des clubs de plage, bars et discothèques du littoral catalan. Ces capuchons sont réutilisables.

Les couvercles s'adaptent à la taille du verre. On peut ensuite boire directement ou bien avec une paille

On vous les proposera peut-être dès ce week-end dans des bars, clubs de plage ou discothèques des Pyrénées-Orientales : 15.000 capuchons anti-GHB vont être distribués gratuitement à partir de ce vendredi. "C'est une capote pour verre, sourit Brice Sannac, le président de l'UIMH 66. Le couvercle s'adapte à tous les types de verres : mojito, pastis et même les verres à vin et cocktail. Il y a un petit opercule pour glisser une paille mais vous pouvez aussi boire normalement."

Dix plaintes depuis début juillet dans le département

Depuis le début de l'été, le parquet de Perpignan indique qu'une dizaine de jeunes filles ont déposé plainte après que du GHB a été versé dans leurs verres. À chaque fois, c'était lors des grands festivals comme les Déferlantes, à Céret, ou l'Électrobeach, au Barcarès.

Aucun cas n'a à ce jour été constaté dans des bars ou discothèques du département. "On prend les devants. C'est déjà arrivé dans des bars d'autres départements de la région. Notre maître-mot, c'est la vigilance pour que la fête reste la fête," explique Laure Milles, la patronne de la brasserie du même nom, partenaire de cette opération avec la CCI et l'UMIH 66.