Opération anti rodéos urbains dans le Bas-Rhin : une trentaine de verbalisations

Plus d'une centaine de policiers et gendarmes ont été mobilisé le week-end des 14 et 15 mai dernier dans le Bas-rhin pour mener une opération anti rodéos. Ils ont procédé à 180 contrôles à Strasbourg, quartiers Hautepierre, Meinau, Elsau, Neuhof mais aussi à Bischheim, Schiltigheim, Lingolsheim, Illkirch-Graffenstaden, Haguenau, Kintzheim et Bischwiller.

Les forces de l'ordre ont établi 29 verbalisations, saisi quatre véhicules et interpellé deux personnes. La préfecture du Bas-Rhin explique que les rodéos motorisés se multiplient dès le retour du beau temps. Ces contrôles "se poursuivront tout au long de l'année dans tout le département".

