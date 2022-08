Opération anti-rodéos urbains dans le quartier des Moulins à Nice

Alors que la question des rodéos urbains en moto est au cœur de l’actualité depuis ce drame à Pontoise (Val-d'Oise) ou une fillette de 7 ans a été gravement blessée, à Nice aussi les contrôles s'intensifient comme partout en France selon la volonté du ministre de l'intérieur Gérald Darmanin.

Le département des Alpes-Maritimes très peu touché par le phénomène des rodéos urbains

Une opération anti-rodéos urbains avait ainsi lieu, ce jeudi 18 août, en fin de journée à Nice dans quartier sensible des Moulins. Un opération avant tout de prévention car dans le département les rodéos urbains sont peu présents : " c'est un phénomène limité dans notre département" explique le Commissaire Guillaume Cardy, Directeur Général adjoint à la sécurité publique des Alpes-Maritimes :" ces opérations nous permettent surtout de contrôler les deux roues et de relever d'autres infractions". La semaine dernière, 49 opérations de contrôles de rodéo urbains ont eu lieu dans le département et elles ont conduit à 400 verbalisations.