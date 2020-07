Opération "anti runs sauvages" sur le parking du Carrefour Nice Lingostière

Une opération "anti runs" au Carrefour Nice Lingostière menée par une soixantaine de policiers nationaux et municipaux a mené une

Il est 20 heures ce samedi au Carrefour Nice Lingostière, une centaine de voitures tunées commencent à affluer : jantes chromées, ailerons et vitres teintées.Environ 150 personnes sont rassemblées sur le parking. Mais c'est quand le rideau du supermarché se ferme, à 22 heures, que l'ambiance change véritablement : les moteurs mugissent, les pots d'échappement pétaradent, les pneus patinent sur le parking dans une odeur de caoutchouc brûlée ...

Un quart heure plus tard, un autre balai de voiture apparaît ... des voitures blanches et bleues. Celles de la police nationale et municipale de Nice. Alertés il y a plusieurs semaines de ces "runs" ou courses automobiles sauvages, les policiers ont décidé de mener une opération. Le dispositif mobilise une soixantaine d'agents.

Tous les véhicules sont contrôlés. Les forces de l'ordre constatent une cinquantaine d'infractions : bas de caisse trop bas, pot d'échappement trop bruyants ou encore des pneus non conformes... Deux voitures ont été mises en fourrière. La première avait une fausse plaque d'immatriculation, la seconde était déjà fichée après un "run sauvage". Un des automobiliste est en garde à vue ce samedi, il conduisait sous l'emprise de produits stupéfiants.