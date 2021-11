Ce lundi 15 novembre, le parquet d'Auxerre et la direction départementale de la sécurité publique de l'Yonne ont mené une opération anti-drogue dans la ZUP d'Auxerre. De la drogue, de l'argent ont été saisis, quatre personnes, dont un mineur, ont été interpellées.

Opération anti-stupéfiant à Auxerre : plus de 3 trois kilos saisis et quatre personnes interpellées

Le 70 de l'avenue Delacroix dans la ZUP à Auxerre est un lieu bien connu, a la fois des dealers, des acheteurs mais aussi des forces de l'ordre. Mais ce lundi , les policiers sont intervenus en plein milieu d'une transaction. Ils ont interpellé en flagrant délit , dans le hall de cet immeuble HLM, un charbonneur (un vendeur dans le jargon ) et un acheteur. Le charbonneur, un mineur de 16 ans est connu ses services de police, il détient sur lui 170 grammes de Résine de cannabis, 20 grammes d'herbe et près de 1000 euros en liquide.

Louna, un malinois débusque plus de trois kilos de drogue

L'affaire aurait pu s'arrêter là, si les policiers icaunais n'avaient pas été accompagnés par un chien renifleur : Louna est un berger belge malinois qui opère d'habitude à Dijon. C'est elle qui va permettre de démasquer deux nourrices. Les nourrices ce sont ces personnes qui gardent la drogue et l'argent et ou les dealers viennent se servir.

Les policiers décident donc de laisser Louna, se promener dans les étages du 70 de l'avenue Delacroix. Soudain la chienne s'arrête devant la porte d'un appartement, cela veut dire qu'elle a détecté des stupéfiants.

quatre personnes sont interpellées, un "charbonneur", deux "nourrices" et un acheteur

Dans un appartement , occupé par une femme d'une quarantaine d'années, les enquêteurs découvrent 69 grammes de cocaïne, 63 grammes de cannabis, 1350 euros en petite coupure, et un "pass" pour accéder à un autre immeuble. ce "pass" permet d'accéder à l'entrée d'un bâtiment à quelques pas de là, rue Fragonard. Louna est de nouveau lâchée dans les couloirs, elle marque devant une porte. Derrière, les policiers tombent sur plus de trois kilos de cannabis et quelques 1800 euros.