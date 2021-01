Opération anti-terroriste à Vienne : un homme interpellé

Une opération anti-terroriste a eu lieu ce mardi matin à Vienne, en Isère, diligentée par le parquet national anti-terroriste de Paris (PNAT). Un appartement a été perquisitionné et un homme interpellé.

Selon le Parquet national anti-terroriste de Paris, confirmant une information du Dauphiné Libéré, il s'agit d'une opération menée dans le cadre d'une enquête préliminaire pour association de malfaiteurs terroriste, en relation avec une suspicion de départ en Syrie.

Suspicion de départ en Syrie

Un appartement, situé rue Lafayette à Vienne, un quartier plutôt populaire de la ville, a été perquisitionné. D'importantes forces de l'ordre ont été déployées sur place, en présence, notamment, d'agents de la DGSI, la Sécurité Intérieure.

Opération terminée, un homme interpellé

Des prélèvements ont été effectués, ainsi que des saisies et un homme, dont on ne connait pas l'identité, a été interpellé. Cette opération a débuté à 6 heures du matin, pour s'achever trois heures plus tard.