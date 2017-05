Opération antiterroriste à Bordeaux et Paris : six personnes interpellées

La sous-direction antiterroriste de la police judiciaire a mené une opération en région bordelaise et à Paris hier lundi et ce mardi. Six personnes ont été arrêtées, soupçonnées d'avoir favorisé des départs vers la Syrie.

Six personnes, âgées de 27 à 48 ans, ont été interpellées hier lundi et ce mardi dans le cadre d'une opération antiterroriste menée en région bordelaise et à Paris. L'information de BFMTV a été confirmée de source proche du dossier à nos confrères de franceinfo. Les six personnes sont soupçonnées d'avoir organisé, contre paiement, des départs vers la zone irako-syrienne. Il s'agirait de quatre hommes et deux femmes. Cinq d'entre eux ont été interpellés en région bordelaise, et la sixième suspecte a été arrêtée à Paris intra-muros. Tous les hommes étaient connus pour des faits de radicalisation. L'un d'eux a été incarcéré à Guantanamo, pour un motif qui n'a pas été précisé par la source jointe par franceinfo. Cette opération a été menée par la SDAT (sous-direction antiterroriste).